Emekli maaşı için kan donduran olay! Babasının cesedini yıllarca dondurucuda sakladı

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Yunanistan polisinin açıklamasına göre, 90 yaşındaki emekli öğretmenin doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, olayda cinayet şüphesine rastlanmadı.

Gözaltına alınan 55 yaşındaki oğlu hakkında, emekli maaşını almaya devam ettiği iddiasıyla "dolandırıcılık" ve "yanıltıcı beyanda bulunma" suçlamalarının yanı sıra, evinde ele geçirilen havalı silah nedeniyle "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Olay, Mora Yarımadası'ndaki Sparta kenti yakınlarında bulunan Mistras köyünde ortaya çıktı. Uzun süredir 90 yaşındaki öğretmenden haber alamayan köylülerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, aileye ait kullanılmayan bir otelin bodrum katındaki dondurucuda yaşlı adamın cesedini buldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, babasının yaklaşık iki buçuk yıl önce hayatını kaybettiğini ve cesedi dondurucuya kendisinin koyduğunu itiraf etti. Ancak mahalle sakinleri, emekli öğretmeni en az dört yıldır görmediklerini söyledi.

Yetkililer, yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceğini açıkladı.