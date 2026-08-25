Emekli ve yatırımcılara Avrupa’da oturum fırsatı! Düzenli geliri olanlara Portekiz kapısı

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D7 vizesi kimlere uygun?

Portekiz D7 vizesi, kendi geçimini sağlayabilecek düzenli ve sürdürülebilir gelire sahip kişileri hedefliyor.

Emekli maaşı ve kira gelirinin yanı sıra temettü, yatırım getirileri, faiz, mevduat, yatırım fonu, tahvil, telif ve lisans gelirleri de gelir kaynağı olarak gösterilebiliyor. Portekiz’in göç idaresi AIMA, oturum başvurularında yeterli ve düzenli geçim kaynağının kanıtlanmasını istiyor.

Aylık gelir şartı ne kadar?

Başvuruyla ilgili kaynakta, 2026 yılı için ana başvuru sahibinin yaklaşık 920 euro aylık düzenli gelir göstermesi gerektiği belirtiliyor. Bu tutar yaklaşık 51 bin TL’ye karşılık geliyor.

Aileyle yapılan başvurularda ise gerekli gelir miktarı artıyor. Kaynağa göre eş için yüzde 50, her çocuk için yüzde 30 oranında ek gelir aranıyor.

Bu hesaplamaya göre eşi ve bir çocuğuyla başvuru yapan kişinin aylık gelir şartı yaklaşık 1.656 euro seviyesine yükseliyor.

Bankada birikim göstermek de gerekiyor

D7 vizesinde yalnızca düzenli gelir değil, başvuru sahibinin banka birikimi de önem taşıyor.

Kaynağa göre tek kişi için yaklaşık 11 bin 40 euro, eşle yapılan başvuruda ise 16 bin 560 euro birikim gösterilmesi gerekiyor.

Gelirin sürdürülebilir olduğunu kanıtlamak amacıyla banka hesap dökümleri, emeklilik belgeleri, kira sözleşmeleri ve yatırım kayıtları gibi belgeler kullanılabiliyor.

Portekiz’de oturum süreci nasıl ilerliyor?

D7 başvurusunun kabul edilmesinin ardından Portekiz’e giden başvuru sahipleri, AIMA üzerinden oturum kartı işlemlerini tamamlıyor.

AIMA’nın oturum kuralları kapsamında geçerli oturum vizesi ve yeterli geçim kaynağının belgelenmesi gerekiyor. Kaynağa göre ilk oturum kartı 2 yıl geçerli oluyor ve şartların karşılanması halinde yenilenebiliyor.

5 yıl sonra kalıcı oturum veya vatandaşlık yolu

Portekiz’de yasal olarak uzun süre ikamet eden kişiler için ilerleyen dönemde kalıcı oturum veya vatandaşlık başvurusu gündeme gelebiliyor.

Ancak 5 yılın sonunda vatandaşlık ya da kalıcı oturumun otomatik olarak kazanılması söz konusu değil. Başvuru tarihinde geçerli olan yasal şartların ayrıca yerine getirilmesi gerekiyor.

Bu nedenle D7 vizesine başvurmayı planlayanların gelir, belge, ikamet ve vatandaşlık koşullarını başvuru öncesinde Portekiz makamlarından güncel şekilde kontrol etmesi önem taşıyor.