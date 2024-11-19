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Emirates Hava Yolları, Bağdat seferlerini kasım sonuna kadar durdurdu

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Hava Yolları, Irak'ın başkenti Bağdat uçuşlarını kasım ayı sonuna kadar karşılıklı olarak durdurduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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Emirates Hava Yolları, Bağdat seferlerini kasım sonuna kadar durdurdu
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Şirketten konuya dair açıklama yapıldı. Açıklamada, Bağdat uçuşlarının karşılıklı olarak kasım sonuna kadar askıya alındığı belirtildi.

Emirates Hava Yolları, Beyrut uçuşlarını 31 Aralık 2024'e kadar iptale devam edeceğini aktardı.

İsrail'deki durumun da "yakından izlendiği ve yetkililerle yakın temas halinde olunduğu” ifade edilen açıklamada, Tel Aviv'e yapılan tüm uçuşların da askıya alınma kararının ikinci bir duyuruya kadar süreceği kaydedildi.

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