Emmy ödüllü yıldız Catherine O’Hara’nın ölüm nedeni belli oldu

Oscar ve Emmy ödüllü Kanadalı oyuncu Catherine O’Hara’nın ölüm nedeni, ABD’deki ölüm belgesinde akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli) olarak açıklandı.

O’Hara, 30 Ocak’ta 71 yaşında Los Angeles’taki bir hastanede hayatını kaybetmişti. Ölüm belgesinde, akciğere pıhtı atmasının yanı sıra uzun süreli ölüm nedeni olarak rektal kanser de yer aldı. Belgeye göre O’Hara Mart 2025’ten beri kanser tedavisi görmekteydi.

Sanatçının vefatı sonrası ünlü meslektaşlarından ve hayranlarından çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.

O’Hara, Schitt’s Creek dizisindeki performansıyla altı sezon boyunca seyircilerin sevgisini kazanmış ve bu rolüyle En İyi Komedi Oyuncusu Emmy’si kazanmıştı.

Schitt’s Creek’in yaratıcısı ve O’Hara’nın uzun yıllar birlikte çalıştığı oyuncu Eugene Levy, People dergisine “Catherine O’Hara’yı elli yılı aşkın süredir tanıma ve birlikte çalışma onuruna sahip oldum. Bugün hissettiğim kaybı kelimelerle ifade etmek yetersiz kalıyor” diye konuştu.

Home Alone serisinde O’Hara’nın “oğlu” rolünü canlandıran Macaulay Culkin de Instagram’da duygusal bir mesaj yayınladı: “Anne.. Zamanımız olduğunu sanıyordum. Daha fazlasını istedim. Yanında bir sandalyede oturmak istedim… Seni seviyorum. Sonra görüşürüz.”