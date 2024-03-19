En az 2 hafta sürmesi bekleniyor: Güney Sudan'da eğitime "aşırı sıcak" engeli
Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle çalan tehlike çanlarının sesi iyice yükseliyor. Güney Sudan'da en az 2 hafta boyunca sürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle gün içerisinde sıcaklıkların 41 dereceye ulaşması beklenirken eğitime ara verildi.
Güney Sudan yerel basındaki habere göre, Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları'nca yapılan ortak açıklamada, hava sıcaklığındaki artış nedeniyle okullarda tedbirlerin artırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Doğu Afrika'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Güney Sudan'ı da etkilediğine işaret edilen açıklamada, bu hafta itibarıyla tüm okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.
Öte yandan çocukların açık havada oynamaması tavsiye edilerek güneş çarpmalarına karşı tedbirli olunması istendi.
Güney Sudan'da hava sıcaklıklarının 41 dereceye kadar yükselmesi beklenirken sıcak hava dalgasının en az iki hafta süreceği tahmin ediliyor.