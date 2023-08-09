En eski Avrupalı esir özgürlüğüne kavuştu

Burkina Faso'nun kuzeydoğusunda 2015'te kaçırılan Romanya vatandaşı Iulian Gherghut serbest bırakıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Nisan 2015'te ülkenin Mali ve Nijer sınırındaki manganez madeninde çalışırken El Kaide'ye bağlı örgütler tarafından kaçırılan Gherghut'ın özgürlüğüne kavuştuğu ve ülkesine döndüğü belirtildi.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis de, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda, Ghergut'un serbest bırakılmasında emeği geçen Romanyalı kurumlara ve yabancı müttefiklere teşekkür etti.

Bugün 47 yaşında olan Gherghut, Sahel'deki en eski Avrupalı esir olarak biliniyordu.

El Kaide'ye bağlı örgütler tarafından Burkina Faso'da 2016'da kaçırılan 88 yaşındaki Avustralyalı cerrah Kenneth Elliott da mayısta serbest kalmıştı.

Halihazırda 3 İtalya, 1 Almanya ve 1 Güney Afrika vatandaşı hala Sahel'de terör örgütleri tarafından esir tutuluyor.