En pahalı mesaj olabilir... İstanbul'a aktarmalı gelen yolcuya 273 bin TL'lik fatura

Singapur medyasına yansıyan haberlere göre; 41 yaşındaki Lin, 9 Kasım 2023’te oğlunun Singapur’dan Macaristan’a seyahat ettiği bilgisini paylaştı. Lin oğlunun İstanbul’da iki saat transit beklediğini ifade etti. Bu kısa sürede Singapurlu genç, ailesine mesaj atarak “her şeyin yolunda gittiğini” bildirdi.

Bayan Lin’in 15 Kasım’da telekomünikasyon firması M1’den kısa mesajla aldığı fatura özeti ise şöyle:

8,944,80 dolar dolaşım ücreti

84,12 dolar aylık ücret

0,80 dolar SMS dolaşım ücreti

Toplam fatura: 9,029,72 dolar

Yardım isteyen Bayan Lin, M1'in müşteri hizmetleri hattına ulaştı. Ayrıca Jurong East'teki mağazaya fiziksel olarak da gitti. Fakat oğlunun aktarma sırasındaki veri kullanımına ilişkin bilgi eksikliği ile karşılaştı.

Shin Min Daily News'e verdiği demeçte, 26 Kasım'a kadar M1 ile görüşmeye devam ettiğini ve nihayetinde görüşmelerin Bayan Lin'in 500 dolar ödemesi konusunda bir anlaşmayla sonuçlandığını söyledi.

Shin Min Daily News'in sorularını yanıtlayan bir M1 sözcüsü, bu tür olayların meydana gelmesini önlemek için yolcuları dolaşım paketlerini satın almaya çağırdı.