En yoksul ülkeler Çin’e rekor seviyede borç ödeyecek

Lowy Enstitüsü raporuna göre, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin zirve yaptığı on yıl önce verilen krediler için 2025 yılında Çin'e rekor borç geri ödemesi yapılacak.

Rapora göre, 2025 yılında gelişmekte olan ülkeler tarafından Çin'e yapılması gereken 35 milyar dolarlık borç geri ödemesinin 22 milyar doları dünyanın en yoksul ve en kırılgan 75 ülkesi tarafından ödenecek ve bu da sağlık ve eğitim harcamalarını riske atacak.

Raporun yazarı Riley Duke, "Bu on yılın geri kalanında Çin, gelişmekte olan dünya için bankacıdan çok borç tahsildarı olacak" dedi.

Rapora göre 54 gelişmekte olan ülkede Çin'e yapılan borç ödemeleri, Batılı iki taraflı kredi veren Paris Kulübü'ne yapılan ödemelerin toplamını aşacak.

"Pekin borç tahsildarı rolüne geçerken, Batılı hükümetler kendi içlerine odaklanmaya devam ediyor, yardımlar azalıyor ve çok taraflı destek azalıyor" denilen raporda, kalkınmada gerileme ve istikrarsızlık riski uyarısında bulunuldu.