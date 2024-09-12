En zengin ikinci insan olan Jeff Bezos, malikaneyi indirimli almak için ismini gizledi, davalık oldu

Amazon'un kurucusunun Miami'nin Indian Creek adasında “milyarder sığınağı” olarak adlandırılan yedi yatak odalı bir evin fiyatını müzakere ederken kimliğini gizlediği belgelerle ortaya çıkarıldı. Bezos kimliğini gizleyerek 6 milyon dolarlık bir indirim elde etti. 190 milyar dolarlık serveti olan Bezos için bu indirim küçük bir meblağ olsa da Brezilyalı oyuncak ve elektronik şirketi Tectoy'un kurucu ortaklarından Leo Kryss, iddia edilen aldatmacayı hoş karşılamadı.

Dava açıyor

The Wall Street Journal'ın haberine göre Kryss, işlemin her iki tarafıyla da ilgilenen emlak komisyoncusu Douglas Elliman'a dava açıyor ve Bezos'un alıcı olduğunu bilseydi evini tam fiyatına satabileceğini iddia ediyor. Kryss şarap mahzeni, kütüphane ve tiyatro salonu bulunan evini Mayıs 2023'te 85 milyon dolara listelemişti. Bezos'un yandaki mülk için 68 milyon dolar ödemesinden kısa bir süre sonra evi için bir teklif geldiğinde, Kryss teklifin arkasında milyarderin olduğundan şüphelendi. Ancak Douglas Elliman'ın bir çalışanı telefonda Kryss'e durumun böyle olmadığına dair güvence verdi ve alıcının mülk için 79 milyon dolardan fazla ödemeyeceğini ekledi. Kryss anlaşmayı kabul etti, ancak daha sonra evini aslında Bezos ile bağlantılı bir kuruluşa sattığını öğrendi.

"Nihai hak sahibi alıcının kim olduğunu biliyorlardı"

Miami'de açılan davada Kryss, Bezos'un kimliğini bilmesinin “müzakereleri ve nihai satış fiyatına ilişkin kararı için son derece önemli” olacağını iddia ediyor. Kryss'in avukatı Dana Clayton şunları söyledi: “Douglas Elliman müvekkilimize karşı görevlerini yerine getirmemiştir. Nihai hak sahibi alıcının kim olduğunu biliyorlardı ya da bilmeleri gerekirdi ve bu çok önemli gerçeği müvekkilimize yanlış beyan ettiler.”

Zenginlere özel köy

Süper zenginlerin bir mülk için teklif verirken, istenen fiyatın yükseltileceği endişesiyle isimlerini gizli tutmaları alışılmadık bir durum değil. Indian Creek, Miami'nin Biscayne Körfezi'nde insan yapımı bir ada üzerinde yer alan özel bir köy. Burası 2001 yılında ABD'nin en pahalı mahallesi seçildi. Bölgenin sakinleri arasında Tom Brady, David Guetta, Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner yer alıyor. 300 dönümlük adada prestijli Indian Creek golf kulübünün etrafını saran 41 arsa bulunuyor.