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Endonezya açıklarında 7,1 ve 6,7 büyüklüğünde 2 deprem

Endonezya'nın açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelirken tsunami uyarısı yapılmadı.

Haber Merkezi
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Endonezya açıklarında 7,1 ve 6,7 büyüklüğünde 2 deprem
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Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,7 ve 7,1 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün, Endonezya'nın Maluku eyaletinin yaklaşık 340 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

Banda Denizi'nde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

 

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