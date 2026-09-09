Endonezya, Çin finansmanlı Whoosh demiryolu işletmecisinin kontrolünü devralacak

Endonezya Maliye Bakanı Purbaya Yudhi Sadewa, Jakarta ile Bandung arasındaki 142 kilometrelik hatta hizmet veren ülkenin ilk hızlı tren işletmesinin kontrolünün gelecek hafta devralınacağını duyurdu. Yetkililer, işletmeci şirketteki yüzde 60’lık payın Endonezya'nın yatırım fonu INA’ya, Sarana Multi Infrastructure kurumuna ya da her ikisine birden devredilmesini planlıyor. Devir işleminin 15 Eylül'de tamamlanması öngörülürken, projedeki Çinli şirketler yüzde 40'lık hisselerini korumaya devam edecek.

Borç yükü üstlenilecek, Çin vadeyi 80 yıla çıkardı

Devlet demiryolu şirketi Kereta Api Indonesia liderliğindeki mevcut konsorsiyuma herhangi bir tazminat ödenip ödenmeyeceği açıklanmazken, yeni kontrol sahibi kurum projenin ödenmeyen borçlarının geri ödemesinden sorumlu olacak. Yaşanan maliyet artışları nedeniyle 2025 yılında Çin ile borç yapılandırma görüşmelerine başlayan Endonezya, projenin maliyet aşımları için ek krediler de kullanmıştı. Yapılan müzakereler sonucunda Çin, borcun vadesini 80 yıla uzattı. Çin Kalkınma Bankası tarafından başlangıçta sağlanan 4,5 milyar dolarlık ilk kredinin vadesi 40 yıl, ödemesiz dönemi ise 10 yıl olarak belirlenmişti.

Hattın Surabaya'ya kadar uzatılması hedefleniyor

Ticari adı "Whoosh" olan ve 2023 yılında seferlerine başlayan hızlı tren hattının, hisse devrinin ardından doğuya doğru yaklaşık 700 kilometre daha uzatılması planlanıyor. Hattın ülkenin en büyük ikinci kenti olan Surabaya'ya kadar ulaştırılması hedeflense de, bu genişletme çalışmasının nasıl finanse edileceğine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.