Endonezya ekonomi yönetimini bölen kural: Bütçe açığı sınırı kalkarsa ne olur?

Endonezya, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun iddialı büyüme hedefleri doğrultusunda yirmi yıldan uzun süredir uygulanan kamu harcama sınırlarını kaldırmayı gündemine aldı. Bütçe açığını gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 3'ü, kamu borcunu ise yüzde 60 ile kısıtlayan mevcut yasal çerçeve, 1997-1998 Asya finansal krizinin ardından yatırımcı güvenini korumak için hayata geçirilmişti.

Yüzde 8 büyüme hedefi ve borçlanma baskısı

Sınırın esnetilmesini savunan Parlamento Finans İşlerini Denetleme Komisyonu Başkanı Mukhamad Misbakhun, mevcut kuralların ülkenin potansiyelini kısıtladığını ifade etti. Misbakhun, daha fazla harcama ve borçlanma imkânının altyapı ve stratejik projeleri finanse ederek 2029'a kadar yıllık yüzde 8 büyüme hedefine katkı sağlayacağını vurguladı. Buna karşın Maliye Bakanı Suahasil Nazara, bütçe açığında yüzde 3 sınırını koruma kararlılığında olduklarını ve gelecek yıl için yüzde 2,4'lük açık hedeflediklerini belirtti.

Kredi notu ve faiz yükü uyarıları

Ekonomistler, kuralın gevşetilmesinin borçlanma maliyetlerini yükseltebileceği, yatırımcı güvenini sarsabileceği ve Fitch Ratings ile Moody's gibi kuruluşların not indirimlerine yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Uzman Dipo Satria Ramli, gelecek yıl hükümetin yaklaşan borçlanma gereksinimi nedeniyle faiz ödemelerinin 650 trilyon rupiye ulaşacağını ve yeni borcun büyük bölümünün yalnızca faize gideceğini ifade ediyor.

Düşük vergi gelirleri göz önüne alındığında, harcamaların verimlilik sağlamaması durumunda ülkenin mali hareket alanının daha da daralacağı belirtiliyor.