Endonezya haftalardır yanıyor: Zehirli duman Malezya ve Filipinler'e ulaştı (Video)

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Endonezya'nın Malezya ve Brunei ile paylaştığı Borneo Adası'nın Endonezya'ya ait kısmında (Kalimantan) 17 Ağustos'ta çıkan orman yangını söndürülemiyor. Alevler hızla yayılarak tarları ve evleri küle çevirdi.

Haftalardır devam eden yangınlar nedeniyle ülkenin en büyük adalarından bazılarını yoğun ve zehirli bir duman tabakası kapladı. Birçok bölgede hava kirliliği endeksi "sağlıksız" seviyeye geriledi.

Banjarbaru şehrindeki okullarda eğitime ara verildi. Endonezya Sağlık Bakanlığı, Temmuz ve Ağustos ayları arasında arazi ve orman yangınlarıyla bağlantılı olmak üzere 50 binden fazla solunum yolu enfeksiyonu vakası kaydedildiğini, binlerce kişinin hastaneye başvurduğunu açıkladı.

Güneydoğu Asya'yı yoğun duman tabakası sardı

Zehirli duman komşu Malezya ve Filipinler'e de yayıldı. Borneo Adası'nın Malezya tarafındaki Sarawak'ın birçok bölgesinde hava kirliliği endeksi "sağlıksız" seviyeye geriledi. Filipinler Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı da Filipinler'in başkenti Manila'nın metropol bölgesindeki 7 hava izleme istasyonunda PM2.5 tehlikeli küçük partikül seviyesinin "sağlıksız seviyelerde" olduğunu belirtti.

Metro Manila'nın en kalabalık bölgesi olan Quezon City'de tüm yüz yüze dersleri askıya alındı, okullarda ikinci bir duyuruya kadar uzaktan eğitime geçildi. Filipinler'in Merkez Luzon, Calabarzon, Mimaropa ve Orta Visayas gibi diğer bölgelerinde de hava kalitesi kötüleşti.