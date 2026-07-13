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Endonezya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Endonezya'da 5.1 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, Orta Sulawesi eyaletinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin evlerde ve kamu binalarında hasara yol açması nedeniyle bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldığı belirtildi. Tahliye sırasında hastanede tedavi gören bir hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

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