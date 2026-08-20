Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Endonezya'daki depremin merkez üssünün Ruteng kasabasının 32 kilometre kuzeydoğusu olduğu bildirildi.
Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde ve 5,7 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.
Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı
Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı.
Antara'nın haberine göre Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), ülkenin Flores bölgesindeki depreme ilişkin son verileri açıkladı.
BNPB Afet Veri Merkezi Başkan Vekili Berton Panjaitan, depremde ölü sayısının 71'e yükseldiğini belirterek, "Hükümet adına, yaşamını yitirenlerin yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.