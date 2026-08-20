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Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Haber Merkezi
AA
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Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Endonezya'daki depremin merkez üssünün Ruteng kasabasının 32 kilometre kuzeydoğusu olduğu bildirildi.

Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde ve 5,7 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı

Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı.

Antara'nın haberine göre Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), ülkenin Flores bölgesindeki depreme ilişkin son verileri açıkladı.

BNPB Afet Veri Merkezi Başkan Vekili Berton Panjaitan, depremde ölü sayısının 71'e yükseldiğini belirterek, "Hükümet adına, yaşamını yitirenlerin yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

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