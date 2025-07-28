Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da Açe açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre, merkez üssü Açe eyaletine bağlı Sabang bölgesinin yaklaşık 260 kilometre kuzeybatısında olan deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
USGS'ye göre 6,5 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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