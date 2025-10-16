  1. Ekonomim
Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, Abepura bölgesinin yaklaşık 200 kilometre batısında, yerel saatle 14.48'de 6,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 70,1 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremde can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.

