Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Cava Adası'nın kuzeydoğusundaki Teluknaga bölgesi yakınları olduğu belirtildi.
Yaklaşık 358 kilometre derinlikte kaydedilen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.