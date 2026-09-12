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Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Cava Adası'nın kuzeydoğusundaki Teluknaga bölgesi yakınları olduğu belirtildi.

Yaklaşık 358 kilometre derinlikte kaydedilen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.