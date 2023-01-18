Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken tsunami uyarısı da yapıldı.
AA
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Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 154 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 48 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Ülkenin doğusunda sabah saatlerinde de 6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.