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Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken tsunami uyarısı da yapıldı.

Haber Merkezi
AA
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Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 154 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 48 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Ülkenin doğusunda sabah saatlerinde de 6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.