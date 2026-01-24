Endonezya'da heyelan faciası: 8 kişi öldü, 28 kişi kayıp
Endonezya’nın Java Adası’nda yoğun yağışın tetiklediği heyelan, sekiz kişinin hayatını kaybetmesine ve 82 kişinin kaybolmasına yol açtı.
Şu ana kadar, ortak arama kurtarma ekibi, Batı Java'nın Batı Bandung Bölgesi, Cisarua İlçesi, Burangrang Dağı yamaçlarında meydana gelen heyelan sonucu gömüldüğünden şüphelenilen 82 kişiyi aramaya devam ediyor.
Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre felaket, Cumartesi sabahı erken saatlerde bölgeye yağan şiddetli yağmurun ardından meydana geldi. Batı Java İl Sekreteri Herman Suryatman, arama çalışmalarının ortak personel ve K9 iz takip köpeklerinin yardımıyla elle yürütüldüğünü söyledi.
Heyelan yerel saatle sabah saat 3 civarında Batı Java Eyaleti, Bandung'un batısında heyelan meydana geldi.