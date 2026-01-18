  1. Ekonomim
Endonezya’da kaybolan uçağın enkazı bulundu

Endonezya’da 11 kişiyi taşıyan kayıp uçağın enkazının bulunduğu bildirildi.

Endonezya basını, dün irtibatı kesilen ‘ATR 42-500’ tipi uçağın enkazına, Güney Sulawesi eyaletindeki dağlık bölgede ulaşıldığını duyurdu.

Sekizi mürettebat toplam 11 kişinin bulunduğu uçağın parçalarının, yoğun sisle kaplı Bulusaraung Dağı yamaçlarına dağılmış halde tespit edildiği aktarıldı.

Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi (NTSC), kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

