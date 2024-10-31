Endonezya'da köprü çöktü, 7 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'da yerel bir yönetici adayının seçim kampanyası sırasında kalabalığın ağırlığını taşıyamayan eski köprü çöktü. Küprünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
AA
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Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, seçim kampanyası kapsamında Banda adalarını ziyaret eden Andi Munaswir'i karşılamak isteyen çok sayıda destekçisinin çıktığı deniz kenarındaki bir köprü dün çöktü.
Köprü, kalabalığın ağırlığını taşıyamadı
Kalabalığın ağırlığını taşıyamayan eski köprünün çökmesiyle ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
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