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Endonezya'da köprü çöktü, 7 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'da yerel bir yönetici adayının seçim kampanyası sırasında kalabalığın ağırlığını taşıyamayan eski köprü çöktü. Küprünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Endonezya'da köprü çöktü, 7 kişi hayatını kaybetti
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Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, seçim kampanyası kapsamında Banda adalarını ziyaret eden Andi Munaswir'i karşılamak isteyen çok sayıda destekçisinin çıktığı deniz kenarındaki bir köprü dün çöktü.

Köprü, kalabalığın ağırlığını taşıyamadı

Kalabalığın ağırlığını taşıyamayan eski köprünün çökmesiyle ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Yaralananlar hastaneye kaldırıldı. 

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