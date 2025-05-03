Endonezya'da korkutan deprem!
Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu. Meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
AA
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Gorontalo'nun yaklaşık 165 kilometre batısında olduğunu bildirdi.
Deprem yerin 110 km derinliğinde gerçekleşti
Yaklaşık 110 kilometre derinlikte kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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