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Endonezya'da korkutan deprem!

Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu. Meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Haber Merkezi
AA
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Endonezya'da korkutan deprem!
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Gorontalo'nun yaklaşık 165 kilometre batısında olduğunu bildirdi.

Deprem yerin 110 km derinliğinde gerçekleşti

Yaklaşık 110 kilometre derinlikte kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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