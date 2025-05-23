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Endonezya'da korkutan deprem!

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın Bengkulu şehri yakınlarında, yerel saatle 02:50 sularında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 67 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
AA
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Endonezya'da korkutan deprem!
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Endonezya hükümetine bağlı Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı'na (BMKG) göre Bengkulu şehri yakınlarında deprem oldu.

Yerel saatle 02.50 sularında şehrin 43 kilometre güneybatısında oluşan sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladığı depremin 68 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Depremde maddi hasar meydana geldi

Ulusal Afet Azaltma Ajansının (BNPB) sözcüsü Abdul Muhari, deprem sonrası Bengkulu merkezinde 100'den fazla ev ile 6 kamu tesisinde hasar meydana geldiğini, kent merkezindeki 8 evin çöktüğünü bildirdi.

Devlet haber ajansı Antara'ya göre Bengkulu Valisi Helmi Hasan, depremde can kaybının bildirilmediğini, yaklaşık 100 evin hasar gördüğünü teyit etti.

Vali Hasan, ağır hasarlı evlerin yeniden inşasına ve az hasarlı olanların onarılmasına yardım edileceğini belirtti.

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