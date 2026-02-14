Endonezya’da korkutan deprem!

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) verilerine göre, Endonezya'nın Tobelo şehrinin 277 kilometre kuzeyinde yerin 56.4 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, depremin şiddeti, 5.6 olarak ölçüldü.

Endonezya, özellikle Cava, Sumatra ve Maluku gibi ada bölgeleriyle Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer aldığı için sık sık sismik aktivitelerle karşılaşıyor. Uzmanlar, bölgedeki depremlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor ve vatandaşlara, olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor.