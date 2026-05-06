Endonezya'da otobüs ve yakıt tankeri çarpıştı: 16 ölü

The Straits Times'ın haberine göre, adanın güneyindeki North Musi Rawas bölgesinde Trans-Sumatra Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü, karşı yönden gelen yakıt tankeriyle çarpıştı.

Çarpışma sonucu yangın çıkan kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yerel afet müdahale yetkilisi, otobüsün Lubuklinggau kentinden Jambi kentine doğru yol aldığını belirterek, "Şiddetli çarpışma, birçok kurbanın içeride mahsur kalmasına neden olan bir yangına yol açtı." ifadesini kullandı.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından yayımlanan görüntülerde, kaza sonrası olay yerinden kalın siyah duman ve alevlerin yükselmesi yer aldı.