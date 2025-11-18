  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama gerçekleşti
Takip Et

Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama gerçekleşti

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı'nın patlaması sonucu püsküren küller 800 metre yüksekliğe çıktı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama gerçekleşti
Takip Et

Endonezya haber ajansı Antara'nın haberine göre, Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Semeru Yanardağı Gözlem Noktasında görevli Sigit Rian Alfian tarafından gönderilen raporda, yanardağın yerel saatle 06.11'de patladığı ve 800 metre yüksekliğe kül püskürttüğü bildirildi.

Tehlike düzeyi 2. uyarı seviyesinde!

Beyaz ve gri renkteki yoğun kül bulutunun güneye doğru ilerlediğini ve deniz seviyesinden yaklaşık 4 bin 476 metre yükseğe ulaştığını ifade eden Sigit, yanardağın tehlike düzeyinin hala "2. uyarı" seviyesinde olduğunu kaydetti.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), bölge sakinlerini, özellikle yanardağın güneydoğu kesiminde bulunan ve zirveye 8 kilometre uzaklıktaki Besuk Kobokan bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru Yanardağı, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.

Türkiye’nin mandalina ihracatı 10 ayda 375 milyon dolara ulaştıTürkiye’nin mandalina ihracatı 10 ayda 375 milyon dolara ulaştıEkonomi
Japon yatırımcı 13 bin doları servete çevirdi: Milyoner oldu ama mütevazı yaşamından vazgeçmediJapon yatırımcı 13 bin doları servete çevirdi: Milyoner oldu ama mütevazı yaşamından vazgeçmediDünya

 

Dünya
Putin, Çin Başbakanı Li ile bir araya geldi
Putin, Çin Başbakanı Li ile bir araya geldi
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Ölüler ve yaralılar var
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Ölüler ve yaralılar var
ABD Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein dosyalarının açılması tasarısını kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein dosyalarının açılması tasarısını kabul etti
Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı: 1 trilyon dolarlık anlaşma
Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı
Ukrayna, İspanya’dan hava savunması için destek talep etti
Ukrayna, İspanya’dan hava savunması için destek talep etti
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephenin iki kritik odağı: Pokrovsk ve Kupyansk'ta şiddetli çatışmalar
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephenin iki kritik odağı: Pokrovsk ve Kupyansk'ta şiddetli çatışmalar