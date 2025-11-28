  1. Ekonomim
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde can kaybı 174'e yükseldi

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi.

Endonezya'da son zamanlarda birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Can kaybı artıyor

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı Başkanı Suharyanto, yaptığı açıklamada, Kuzey Sumatra'da yaşamını yitirenlerin sayısının 116'ya, Açe'de ise 35'e çıktığını bildirdi.

Suharyanto, ayrıca arama kurtarma ekiplerinin, Batı Sumatra'da da 23 kişinin cansız bedenine ulaştığını belirtti.

Kayıp 74 kişi içinse arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde can kaybı 174'e yükseldi - Resim : 1Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansı, olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha süreceği uyarısında bulundu.

Endonezya Afet Yönetim Ajansı ise binlerce ev ve binanın yağışlar nedeniyle sular altında kaldığını ve binlerce ailenin yerinden olduğunu kaydetti.

Ayrıca pirinç tarlaları, hayvanlar ve kamusal alanların da sellerde zarar gördüğü aktarıldı.

