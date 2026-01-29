Endonezya’da toprak kaymalarında can kaybı 53’e ulaştı

Antara ajansının haberine göre, arama kurtarma ekipleri yetkilisi Ade Dian, Endonezya'nın Batı Bandung bölgesinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından 24 Ocak'ta ve sonrasında meydana gelen toprak kaymalarında 53 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 38'inin kimlik tespitinin yapıldığını açıkladı.

Dian, sabah saatlerinden itibaren Cisarua ve çevresinde devam eden yağışların arama çalışmalarını zorlaştırdığına dikkati çekti.

27 kişi hala kayıp

Ulusal Afet Yönetim Ajansının güncel verilerine göre, 155 kişinin toprak kaymasından etkilendiği, 27 kişinin ise hala kayıp olduğu biliniyor.

Batı Bandung bölgesinde günlerce etkili olan yoğun yağışların ardından 24 Ocak'ta bölgede toprak kayması meydana gelmişti.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken meydana gelen ikinci toprak kayması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

Heyelanın meydana geldiği bölgelerden yaklaşık 230 kişi geçici barınaklara tahliye edilmişti.

Yetkililer, 30'dan fazla evin hasar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının tamamen toprak altında kaldığını bildirmişti.