Endonezya'da uçak motoru kaçakçılarına operasyon: 3 motor ele geçirildi, 4 kişi gözaltında

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Endonezya'nın Riau Adaları'nda polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 uçak motoru ele geçirildi. Batam bölgesindeki operasyonda yakalanan motorların Singapur'dan ülkeye kaçak yollarla sokulduğu tespit edildi. Üç motorun toplam değerinin 1,6 milyon dolar olduğu bildirildi.

Dört şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirtilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Riau Adaları Bölge Polisi tarafından yürütülen operasyonun, uçak motorlarının ülkedeki yasa dışı transferini ortaya çıkardığı belirtildi.

Motorların adresi Cakarta'ydı

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre ele geçirilen uçak motorlarının nihai varış noktası başkent Cakarta'ydı. Motorların kuru yük gemisiyle Batam'a getirildiği, daha sonra bir depodan başka bir noktaya aktarılmaları sırasında güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiği kaydedildi.

Kaçakçılık operasyonu Batam'da gerçekleştirildi

Operasyonun Riau Adaları'na bağlı Batam bölgesinde gerçekleştirildiği bildirildi. Singapur'dan Endonezya'ya kaçak yollarla getirildiği belirlenen uçak motorlarına el konulurken, olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alınmasıyla soruşturma süreci başlatıldı.