Endonezya'daki depremde bazı bölgelere hala ulaşılamadı

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Endonezya'nın doğusunda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde en az 51 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kurtarma ekipleri, heyelanların kapattığı yolları açarak enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre deprem, cumartesi günü yerel saatle 05.58'de, Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Flores Adası'nda bulunan Ende kentinin yaklaşık 68 kilometre kuzey-kuzeybatısında meydana geldi.

Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremin ardından 341 artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremden en fazla etkilenen bölgelerden Sikka'da 3 bin 300'den fazla kişi evlerinden ayrılmak zorunda kaldı veya mahsur kaldı. Bölgede yaşayanların bir kısmı spor salonlarında ve açık alanlarda kurulan geçici barınaklara yerleştirildi.

1300 konut hasar gördü

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto, en az 157 evin tamamen yıkıldığını, yaklaşık 200 evin de hasar gördüğünü açıkladı. Depremin merkez üssüne en yakın bölgelerden Nagekeo'da yaklaşık 2 bin kişi geçici barınaklara alındı. Ülke genelinde hasar gören konut sayısının ise 1.300'ü aştığı bildirildi.

Heyelanlar ve iletişim kesintileri nedeniyle bazı bölgelere hâlâ ulaşılamıyor.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarına destek için üç helikopter ve bir kurtarma gemisinin bölgeye gönderildiğini, toplamda 3 bin 500'den fazla asker ve polisin görevlendirildiğini açıkladı.

Elektrik kesintileri nedeniyle 20 akaryakıt istasyonu da hizmet dışı kalırken, yetkililer Doğu Nusa Tenggara'da olağanüstü hal ilan edilmesini değerlendiriyor. Depremin ardından verilen tsunami uyarısı ise daha sonra kaldırıldı.

Yetkililer artçı sarsıntıların birkaç gün daha devam edebileceği uyarısında bulunurken, halktan kıyı şeritlerinden ve hasarlı yapılardan uzak durmaları istendi.

1992'de 2 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti

Flores Adası aynı bölgede Aralık 1992'de de güçlü bir deprem ve ardından gelen tsunamiyle vurulmuş, felakette 2 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 17 bin adadan oluşan Endonezya, yoğun sismik hareketliliğin görüldüğü Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor.