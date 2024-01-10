Endonezya’daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda patlama

Endonezya’da Flores Adası'ndaki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Lav ve kül püskürten yanardağın çıkardığın kül ve duman 2 kilometre yüksekliğe kadar ulaştı.



Yetkililer, 1 Ocak'tan bu yana volkanik faaliyetlerin yaşandığı yanardağ bölgesinde alarm durumunu en üst seviyeye çıkarırken, yanardağ bölgesinde bulunanlar tahliye edildi. Yerel yetkili Benediktus Bolibapa Herin yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinden yanardağdan gelen lav ve külden kaçınmak için derhal güvenli noktalara sığınmalarını çağrısında bulunarak, şu anda yaklaşık 5 bin kişiyi barındıran iki geçici barınak kurulduğunu söyledi.



Marapi Yanardağı’nda alarm seviyesi yükseltildi



Sumatra Adası’nda bulunan Marapi Yanardağı’nda yakın zamanda alarm durumu 3 yani turuncuya yükseltilmişti. Marapi'de geçtiğimiz senen aralık ayında meydana gelen patlamada 23 kişi hayatını kaybetmişti.