  3. Endonezya’daki toprak kaymalarında can kaybı 30’a ulaştı
Endonezya'nın Cava Adası'nda şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi, kayıp 21 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürüyor.

The Jakarta Post'un haberine göre yetkililer, Orta Cava'nın Cilacap ve Banjarnegara bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Toprak kaymalarında 30 kişi yaşamını yitirdi

Bu bölgelerdeki toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildiren yetkililer, kayıp 21 kişi için arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Yetkililer, ayrıca bazı bölgelerdeki enkazın derinliğinin 10 metreyi aştığına ve bu sebeple arama kurtarma çalışmalarında zorluk çekildiğine işaret etti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), 14 Kasım'da Orta Cava'da şiddetli yağmurlar ve toprak kaymaları nedeniyle 90'dan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

