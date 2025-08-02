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Endonezya'daki yanardağ patladı: Külleri 18 km yüksekliğe ulaştı, köyler külle kaplandı (Video)

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-laki Yanardağı patlama sonucu lav ve kül püskürttü.

Haber Merkezi
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Endonezya'daki yanardağ patladı: Külleri 18 km yüksekliğe ulaştı, köyler külle kaplandı (Video)
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Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesinde bulunan Lewotobi Laki-laki Yanardağında sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Yanardağ, lav ve kül püskürttü. Küller 18 kilometre yüksekliğe ulaştı. Çevredeki köyler külle kaplanırken, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Endonezya'daki yanardağ patladı: Külleri 18 km yüksekliğe ulaştı, köyler külle kaplandı (Video) - Resim : 1Endonezya'nın en aktif yanardağlarından biri olan bin 584 metre yüksekliğindeki Lewotobi Laki Laki 18 Haziran'da patladığından bu yana en yüksek alarm seviyesinde bulunuyor.

Endonezya'daki yanardağ patladı: Külleri 18 km yüksekliğe ulaştı, köyler külle kaplandı (Video) - Resim : 2

Endonezya hükümeti, geçtiğimiz kasım ayında meydana gelen ve 9 kişinin ölümüne, binlerce evin yıkılmasına yol açan patlamaların ardından binlerce kişiyi kalıcı olarak başka bölgelere yerleştirmişti.

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