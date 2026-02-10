Endonezya’dan Pakistan’a yatırım diplomasisi ziyareti

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishak Dar'ın daveti üzerine gerçekleşen ziyaret kapsamında, Endonezya heyeti dün akşam saatlerinde İslamabad'a ulaştı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Endonezya Yatırım ve Sanayi Bakanı Rosan Roeslani, havaalanında Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya Pasifik Genel Direktörü ve Endonezya Büyükelçisi tarafından karşılandı.

Roeslani, ziyaret sırasında, ticaret ve yatırım alanında Pakistan-Endonezya ortaklığının geliştirilmesi olasılıkları konusunda Dar ile kapsamlı görüşmeler yapacak.