Enerji darboğazı büyüyor: Paris yönetimi yakıt krizine karşı küresel operasyon başlattı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatik temsilciliklere gönderilen talimatla, büyükelçiliklerin bulundukları ülkelerdeki enerji üreticileri ve tedarikçi şirketlerle temas kurması istendi. Hükümet, geleneksel tedarik rotalarında yaşanan aksaklıkları bypass etmek amacıyla doğrudan hükümetler arası anlaşmalar ve alternatif sevkiyat kanalları üzerinden acil akaryakıt akışı sağlamayı hedefliyor.

İç piyasada kriz önleme adımları

Ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarında oluşan uzun kuyruklar ve stratejik rezervlerdeki gerileme, hükümeti olağanüstü tedbirler almaya zorladı. Kritik kamu hizmetleri, lojistik hatları ve toplu taşıma sistemlerinin kesintiye uğramaması adına öncelikli yakıt dağıtım planlaması devreye sokulurken, diplomatik kanallardan sağlanacak ek tedarike kilit rol biçiliyor.

Küresel enerji piyasalarında yeni arayışlar

Fransa'nın büyükelçilikler aracılığıyla başlattığı bu hamle, Avrupa genelinde yaşanan enerji krizinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Enerji uzmanları, küresel pazarlardaki fiyat dalgalanmaları ve arz güvenliği riskleri nedeniyle ülkelerin ikili diplomatik temaslarla doğrudan tedarik anlaşmalarına yönelmesinin önümüzdeki dönemde daha sık görülebileceğini belirtiyor.