Enerji devi Equinor’dan LNG hamlesi: 2030 hedefi açıklandı
Norveç merkezli enerji şirketi Equinor, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanındaki üretimini artırmayı planlıyor. Şirket, 2030’ların başında yıllık 10 ila 15 milyon tonluk LNG kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.
Equinor, LNG faaliyetlerine ilişkin gelecek dönem hedefini açıkladı. Şirketin planına göre 2030’ların başında yıllık LNG üretim kapasitesinin 10-15 milyon ton seviyesine çıkarılması amaçlanıyor.
LNG kapasitesinde artış hedefleniyor
Şirketin belirlediği hedef, önümüzdeki yıllarda LNG faaliyetlerinin genişletilmesini öngörüyor. Equinor’un planında 2030’ların başı için yıllık 10 ila 15 milyon ton arasında LNG kapasitesine ulaşılması yer alıyor.
Hedef 2030’ların başı
Equinor’un açıkladığı hedefte belirli bir yıl yerine 2030’ların başı işaret edildi. Şirket, bu dönemde LNG kapasitesini söz konusu aralığa taşımayı planlıyor. Equinor’un LNG stratejisindeki yeni hedef, şirketin enerji faaliyetlerinde bu alana verdiği önemi ortaya koyuyor.