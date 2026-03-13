Enerji güvenliğinden dijital bağımsızlığa: Paris’in nükleer modeli

Küresel piyasaların enerji güvenliği ve karbon nötr hedefleri arasında denge aradığı bir dönemde, Fransa nükleer enerjiyi modern çağın "altını" olarak tescilledi. 10 Mart 2026 tarihinde Paris'te düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında yapılan açıklamalar, ülkenin nüfusuna oranla sahip olduğu dünyanın en büyük nükleer kapasitesinin, dijital devrimin motoru olacağını gösteriyor. Fransa, elektrik ihtiyacının yaklaşık %70'ini nükleerden karşılayarak rakiplerine karşı net bir maliyet avantajı sağlıyor.

Yapay zekanın "gizli yakıtı" kesintisiz enerji

Geleceğin en büyük enerji tüketicisi olması beklenen yapay zeka ve bulut bilişim sistemleri için rüzgar veya güneş gibi doğa olaylarına bağlı kesintili kaynaklar yeterli olmuyor. Fransa, 7/24 istikrarlı ve düşük karbonlu güç sunan reaktörleriyle, teknoloji devlerinin devasa veri merkezlerini barındırabilecek tek güvenli liman olduğunu kanıtlıyor. Bu strateji, nükleer enerjiyi sadece bir ısınma aracı olmaktan çıkarıp, dijital egemenlik yarışının anahtarı haline getiriyor.

Milyarlarca Euro’luk ihracat ve 'ileri caydırıcılık'

Fransız nükleer modelinin başarısı sadece teknolojiyle sınırlı değil. Ülke, düşük üretim maliyetleri sayesinde yıllık 3 milyar Euro’yu aşan elektrik ihracat geliriyle dünyanın en büyük net enerji ihracatçısı konumunu koruyor. Mart 2026 başı itibarıyla savunma doktrinine eklenen "ileri caydırıcılık" hamlesiyle birleşen bu enerji politikası, Fransa'yı hem ekonomik hem de jeopolitik anlamda Avrupa'nın en korunaklı kalesi olarak konumlandırıyor.

Piyasaların gözü yeni reaktörlerde

Hükümetin onayladığı altı yeni nesil EPR reaktörü ve inşa edilmesi planlanan sekiz ek ünite, bu nükleer rönesansın geçici bir heves değil, bir devlet politikası olduğunu tescilliyor. Mevcut enerji projeksiyonları, Fransa’nın bu hamleyle siber güvenlikten dijital bağımsızlığa kadar her alanda elini güçlendirdiğini ve teknoloji yatırımları için Avrupa’nın en cazip merkezi haline geldiğini ortaya koyuyor.