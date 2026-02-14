Enerji hatları hedefte mi? Avrupa’da güvenlik tartışması büyüyor

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında enerji hatlarının stratejik önemi daha da arttı. Özellikle Baltık Denizi’ndeki boru hatları ve deniz altı kablolarına yönelik güvenlik tartışmaları, Avrupa’nın kritik altyapılarının ne kadar kırılgan olduğu sorusunu gündeme getirdi. Enerji arzında yaşanabilecek kesintilerin yalnızca ekonomik değil, siyasi sonuçlar da doğurabileceği belirtiliyor.

Hibrit tehditler büyüyor

Uzmanlara göre enerji altyapısı artık yalnızca teknik bir konu değil; doğrudan ulusal güvenlik meselesi. Siber saldırılar, fiziksel sabotaj girişimleri ve dezenformasyon kampanyaları, hibrit savaşın yeni araçları arasında gösteriliyor. Bu durum, Avrupa ülkelerini enerji sistemlerini askeri savunma planlamasıyla daha entegre düşünmeye zorluyor.

Avrupa Birliği içinde kritik altyapıların korunmasına yönelik yeni düzenlemeler gündemde. Üye ülkelerin acil durum planlarını güncellemesi, enerji depolama kapasitesini artırması ve sınır ötesi koordinasyonu güçlendirmesi bekleniyor.

Enerji güvenliği artık stratejik önemde

Enerji güvenliğinin artık savunma harcamaları kadar stratejik görülmesi gerektiği yönünde görüşler ağırlık kazanıyor. Uzmanlar, elektrik kesintilerinin ya da gaz akışındaki ani duruşların toplumsal istikrarı doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Avrupa’nın önümüzdeki dönemde yalnızca askeri kapasitesini değil, kritik altyapı direncini de güçlendirmesi gerekecek. Enerji sistemlerinin korunması, kıtanın güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor.