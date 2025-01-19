Epifani affı! Gürcistan Cumhurbaşkanı 613 mahkumu affetti
Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla 613 mahkumu affederek serbest bırakılması için kararname imzaladı.
AA
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla ülke genelinde toplam 613 mahkum için af kararnamesi imzaladığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, affedilen kişilere, ailelerine dönme ve topluma yeniden uyum sağlama fırsatı verildiğini belirtti.
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