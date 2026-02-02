Epstein belgeleri: Yeni yayımlanan üç milyon sayfada kimlerin ismi geçiyor?

Belgeler ayrıca Epstein ile teknoloji milyarderi Elon Musk arasındaki e-posta yazışmalarını da içeriyor.

Davada herhangi bir yanlış davranışla suçlanmayan Musk, daha önce Epstein'in kendisini adasına davet ettiğini ancak reddettiğini söylemişti.

Yeni e-postalar Musk'ın 2012'de önerilen bir gezi de dahil olmak üzere birden fazla kez oraya seyahat etme konusunu gündeme getirdiğini ve Epstein'e sorduğunu gösteriyor:

Musk e-posta'da, "Adanızdaki en çılgın parti hangi gün/gece olacak?" diye soruyor.

Kasım 2012 tarihli e-postalarda Epstein'in Musk'a adaya helikopterle kaç kişinin taşınması gerektiğini sorduğu ve Musk'ın da sadece kendisinin ve o zamanki eşi Talulah Riley'nin taşınabileceğini söylediği görülüyor.

Musk, Epstein'e 2012 Noel'inde gönderdiği bir e-postada da "Yakın zamanda planlanan bir parti var mı?" diye soruyor ve "gevşemeye" ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Musk "Bu yıl deliler gibi çalıştım ve bu yüzden çocuklarım Noel'den sonra eve döndüklerinde, St Barts'ta ya da başka bir yerde parti ortamına girip gevşemek istiyorum" diye yazıyor, istediği şeyin "huzurlu bir ada deneyimi" olmadığını ekliyor.

2013'ün sonlarına ait bir başka e-posta grubunda Musk ve Epstein finansçının adasına yapılacak bir ziyaretten söz ediyor ve lojistik ve tarihler üzerinde çalışıyorlar.

Musk'ın Epstein'in adasına gittiğine dair hiçbir kanıt yok.

BBC, yeni e-postalarla ilgili olarak Musk'ın şirketlerindeki temsilcileriyle temasa geçti.

Bill Gates, Epstein'in korkunç iddialarını 'saçma ve yanlış' diye reddetti

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in sözcüsü, Epstein'in son dosyalarında yer alan ve kendisinin cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığını da içeren korkunç iddialara "kesinlikle saçma ve tamamen yanlış" diyerek yanıt verdi.

18 Temmuz 2013 tarihli iki e-postanın Epstein tarafından hazırlandığı görülüyor ancak Gates'e gönderilip gönderilmedikleri belli değil. Her ikisi de Epstein'in e-posta hesabından ve aynı hesaba geri gönderilirken, Gates ile ilişkili hiçbir e-posta hesabı görünmüyor ve her iki e-posta da imzasız.

Bir e-posta Bill ve Melinda Gates Vakfı'ndan istifa mektubu olarak yazılmış ve Gates'in "Rus kızlarla seks yapmasının sonuçlarıyla başa çıkması için" ilaç temin etmek zorunda kalmasından şikayet ediyor.

"Sevgili Bill" diye başlayan diğer mektupta ise Gates'in bir arkadaşlığı bitirmesinden şikâyet ediliyor ve Gates'in o zamanki eşi Melinda da dahil olmak üzere cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonu örtbas etmeye çalıştığına dair iddialara yer veriliyor.

Gates'in bir sözcüsü BBC'ye "Kanıtlanmış, hoşnutsuz bir yalancıdan gelen bu iddialar kesinlikle saçma ve tamamen yanlıştır" dedi.

"Bu belgelerin gösterdiği tek şey, Epstein'in Gates ile devam eden bir ilişkisi olmamasından duyduğu hayal kırıklığı ve tuzağa düşürmek ve karalamak için ne kadar ileri gidebileceğidir."