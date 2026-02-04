Epstein belgelerinde adı geçen Bill Gates'in eski eşi konuştu: Evliliğimi bitirmek zorundaydım

Epstein dosyalarında adı geçen eski eşi Bill Gates hakkında ilk kez konuşan Melinda French Gates, yeni belgelerin evliliğindeki "çok acı verici" dönemleri yeniden gündeme getirdiğini söyledi.

French Gates, iddialarla ilgili soruların kendisine değil, “o kişiler ve eski eşine” yöneltilmesi gerektiğini vurguladı.

Oksijen'in NPR’ın Wild Card podcast’inden derlediği habere göre Melinda French Gates, ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı ve milyonlarca belgeden oluşan Epstein dosyalarının kendisinde “inanılmaz bir üzüntü” yarattığını belirtti.

Eski eşi Bill Gates'in "Rus kızlarla yaşadığı cinsel ilişki sonucu hastalık kapıp kendisine bulaştırdığı" ve "gizlice antibiyotik verilmeye çalışıldığı" iddialarına ilişkin ise French Gates şu cümleleri kullandı:

“Bu ayrıntılar her ortaya çıktığında benim için kişisel olarak zor. Çünkü evliliğimde yaşadığım çok, çok acı verici zamanları hatırlatıyor. İnanılmaz derecede üzgünüm. Evliliğimi bitirmek zorundaydım ve bitirdim de."

French Gates, “Orada hâlâ yanıtlanması gereken sorular varsa o sorular o insanlara ve hatta eski kocama aittir. Bu konuların muhatabı ben değilim” ifadelerini kullandı.

Melinda Gates responds after Epstein Files suggest Bill Gates got an STD from “Russian girls” and planned to secretly medicate her.



NPR: “The emails in the files suggest that Bill Gates had additional affairs and that he tried to get medication to treat a sexually transmitted… pic.twitter.com/gF1jRJyRb5 — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 3, 2026

Belgelerde yer alan iddiaların önemli bir kısmı, 2013 tarihli ve Jeffrey Epstein tarafından yazıldığı öne sürülen e-postalara dayanıyor.

Söz konusu e-postalarda Epstein, Gates’in evli kadınlarla gizli buluşmalar ayarlamak ve “Rus kızlarla cinsel ilişki” sonucu bulaştığını iddia ettiği bir cinsel yolla bulaşan hastalık için ilaç temin etmek amacıyla kendisine başvurduğunu öne sürüyor.

Belgede ayrıca Epstein’ın, Gates’in eşi Melinda Gates’e gizlice antibiyotik verilmesini istediğine dair iddialar da yer alıyor.

Bill Gates’in sözcüsü ise NPR ve BBC’ye yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille reddetti:

“Bu iddialar kesinlikle saçma ve tamamen gerçek dışı. Belgelerin gösterdiği tek şey, Epstein’ın Gates’le sürmeyen ilişkisine duyduğu hayal kırıklığı ve onu tuzağa düşürmek ve karalamak için ne kadar ileri gidebileceğidir.”

"Mağdurlar için adalet diliyorum"

Melinda French Gates, açıklamalarında, odağı Epstein’ın mağdurlarına çevirdi. “Kendi üzüntümü bir kenara bırakıp o genç kızlara bakıyorum ve ‘Tanrım, bunların başına nasıl geldi?’ diye düşünüyorum. Ben hayatıma devam edebildim. Umarım bugün artık yetişkin olan o kadınlar için de bir adalet sağlanır” ifadelerini kullandı.

Daha önce neler yaşandı?

Bill ve Melinda Gates çifti, 27 yıllık evliliklerinin ardından 2021 yılında boşanmıştı. Boşanma sonrası Bill Gates, Microsoft’ta çalışan bir kadınla ilişki yaşadığını kabul etmişti.

ABD basını, Melinda French Gates’in ayrılık öncesinde eşinin Epstein’la olan temaslarından rahatsızlık duyduğunu daha önce de aktarmıştı.

Epstein, 2019 yılında New York’ta tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunmuştu.