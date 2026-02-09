Epstein belgelerinde tartışma yaratan detay: Kâbe örtüsünü yere serdiği görüntü ortaya çıktı

ABD Adalet Bakanlığı’nın, çocuklara yönelik cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein’e ilişkin yayımladığı milyonlarca sayfalık belge yeni ayrıntıları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Dosyalarda yer alan yazışmalar, görüntüler ve videolar, Epstein dosyasında yeni bir skandal iddiasını daha gündeme taşıdı.

Kisve parçalarını yere serdi

Daha önce yayımlanan belgelerde, Epstein’in Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı aracılar aracılığıyla Kâbe örtüsü olarak bilinen ve her yıl yenilenen Kisve-i Şerif’ten üç parça temin ettiği öne sürülmüştü. Son incelemelerde ise bu kutsal örtü parçalarının kullanımına ilişkin yeni iddiaların yer aldığı belirtildi.

Belgelere göre Epstein’in, Kisve-i Şerif’ten alınan parçaları halı gibi yere serdiği tespit edildi. Dosyalarda, Epstein ile kimliği belirlenemeyen bir kişinin yere serilmiş Kâbe örtüsüne baktığı anlara ait görüntüler bulunuyor.

Kisve-i Şerif parçalarının yere serdiğine dair detaylar da dosyalarda yer aldı

İncelenen kayıtlarda, Kisve-i Şerif parçalarının Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı kişiler aracılığıyla temin edildiği ve 2017 yılının şubat-mart ayları arasında Epstein’e ulaştırıldığı bilgisi yer aldı.

Belgelerde ayrıca iş insanı Azize el-Ahmedi ile Abdullah el-Maari’nin, Kâbe örtüsünden alınan üç parçanın nakliye sürecini organize ettiği, taşıma işlemi için İngiliz Havayolları’nın kullanıldığı ifade ediliyor. Epstein’in, söz konusu kutsal örtüyü teslim aldıktan sonra yere serdiğine dair detaylar da dosyalarda yer aldı.