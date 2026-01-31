Epstein belgelerinden ABD Ticaret Bakanı Lutnick de çıktı: 2012'de Karayipler'de akşam yemeği ayarlamış

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesi sonrası ABD basını, belgelerin detaylarını mercek altına aldı.

New York Times gazetesinin Bakanlığın yayınladığı belgelerdeki e-posta yazışmalarına dayandırdığı haberine göre Kasım 2012'de Epstein'ın asistanının, Lutnick'e gönderdiği e-postada, "Jeffrey Epstein, tatillerde St. Thomas'ta olacağınızı anlıyor. Bir araya gelebilmek için bazı telefon numaralarını size iletmemi rica etti." ifadesini kullandı.

O dönem Lutnick de Epstein'e gönderdiği bir e-postada kendisine ait teknede eşi, çocukları, bazı arkadaşları dahil grup olarak Karayipler bölgesini ziyaret ettiğini belirterek, "Cumartesi öğleden sonra erken saatlerde St. Thomas'a iniyoruz ve Pazartesi günü bir ara St. Bart's/Anguilla'ya gitmeyi planlıyoruz. Nerede bulunuyorsunuz? Pazar akşamı yemek uygun olur mu?" ifadesini kullandı.

Yazışmalarda ismi gizli tutulan bir kişi de e-postaya cevaben verdiği ve "Aşağıdaki (yanıt) Jeffrey'den" başlıklı yazışmada, "Cumartesi veya pazar öğle yemeğine gelir misiniz? Haritaya göre Little St. James, Christmans Cove'un arkasında." ifadesini kullandı.

Buna göre buluşma 23 Aralık 2012'de planlanmıştı. Bir gün sonra, Epstein'ın asistanı, Lutnick'e gönderdiği e-postada Epstein'ın "Sizi görmek güzeldi." mesajını ilettiğini aktardı. Gazete haberinde, söz konusu belgelerin ziyaretin gerçekleştiğini kanıtladığı aktarıldı.

Son yayımlanan belgeler arasında, Lutnick'in Epstein'ı 2015 yılında, o döneme denk gelen seçimlerde (Kasım 2016) ABD Başkanlığı için yarışan Hillary Clinton için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğine davet ettiği de kaydedildi.

Suç adaları

Ulusal basında Epstein'ın, Karayipler bölgesinde ABD'ye ait Virgin Adaları'nda yer alan "Little St. James" ve "Great St. James" adalarının cinsel istismar ve fuhuş ağı dahil faaliyetleri için satın alarak kullandığı ve bu adaların, kamuoyunda " Epstein'in Karayipler'deki suç adaları" olarak tanındığı aktarılmıştı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Blanche, 30 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni belgeyi yayımlayarak, kamuoyunun erişimine açtıklarını söylemişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.