Epstein belgelerine kritik darbe planı: Türkiye detayı dikkat çekti

Jeffrey Epstein dosyasına ait olduğu öne sürülen yazışmalarda, Katar’da planlandığı iddia edilen bir askeri darbe girişimine ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yer aldı. Belgelerde, Türkiye’nin söz konusu planlardan haberdar olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede bulunmasının darbe planını uygulanamaz hale getirdiğinin ifade edildiği aktarıldı.

Yazışmalarda darbe planlayıcılarının, “Türkler bölgede olduğu için askeri seçenek artık mümkün değil” şeklinde değerlendirme yaptığı öne sürülürken, bu iddiaların uluslararası siyasi gündemde yeni tartışmaları beraberinde getirdiği belirtiliyor.

Operasyon rafa kaldırıldı

ŞSöz konusu dosyalarda yer alan ifadelere göre, 2017 yılında Katar'da bir darbe planının hazırlandığı, ancak ülkede konuşlu bulunan Türk askeri birliğinin varlığı nedeniyle operasyonun ertelendiği ya da rafa kaldırıldığı ileri sürüldü. Yazışmalarda geçen bu satırların planın uygulanmasının önündeki belirleyici unsur olarak Türkiye'yi gösterdiği iddia edildi.

Yeni iddialar küresel dengeleri tartışmaya açtı

Bu iddialar, Epstein belgelerinin 2025 ve 2026'da ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan milyonlarca sayfalık materyali kapsamaya devam ettiği dönemde gündeme geldi. İçeriğin gerçek karakteri ve uluslararası ilişkilerdeki etkisi tartışma konusu olurken, bölgedeki güç dengelerine ilişkin değerlendirmeler de bir kez daha mercek altına alındı.

Körfez siyasetinde Türkiye faktörü tartışılıyor

Bu tür yazışmalar, dış basında Katar ablukası ve Körfez siyaseti bağlamında da analiz ediliyor. 2017'de Körfez ülkeleri arasındaki krizin yaşandığı dönemde Türkiye'nin Katar'a askeri ve siyasi desteğini genişlettiği biliniyor; bu da Doha'nın yalnızlaşmasını engelleyen önemli bir faktör olarak görülüyor.