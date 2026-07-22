Epstein dosyalarında adı geçiyordu: Kritik isim evinde ölü bulundu

Fransız basınında yer alan haberlere göre 69 yaşındaki İsveç vatandaşı Siad, Paris yakınlarındaki Hauts-de-Seine vilayetine bağlı Colombes’da 20 Temmuz’da yaşamını yitirmiş halde bulundu. Siad’ın ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

“Model avcısı” olarak anılan Siad, Epstein ile bağlantılı suçların yanı sıra cinsel şiddet suçlamaları kapsamında da soruşturma altındaydı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein dosyalarında Siad’ın adının 2 bin 90 kez geçtiği aktarılmıştı.

Modellik vaadiyle reşit olmayan kızlar iddiası

Dosyalarda, Epstein’in genç kadınlara ulaşmak için Siad’ı aracı olarak kullandığına dair yazışmalar yer aldığı belirtilmişti. Söz konusu yazışmalarda Siad’ın, Epstein’e modellik yapmaya hazır reşit olmayan kızlardan bahsettiği öne sürülmüştü.

Siad’ın, Fransız model ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel ile çalıştığı biliniyordu. Brunel de çocuklara ve modellere yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla gündeme gelmiş, Fransa’da tutuklu bulunduğu cezaevinde 2022 yılında ölü bulunmuştu.

"İntihar sonucuna varıldı"

Epstein, 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmakla suçlandığı dava sürecinde, 10 Ağustos 2019’da New York’taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Adalet Bakanlığı, daha önce yaptıkları incelemede Epstein’in ölümünün intihar olduğu sonucuna varıldığını açıklamış; ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi” tutulduğuna dair kanıta ulaşılamadığını bildirmişti.