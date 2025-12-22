Epstein dosyalarından kaldırılan Trump fotoğrafı yeniden yayımlandı

ABD Adalet Bakanlığı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma dosyaları kapsamında yayımlanmasının ardından kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın da yer aldığı fotoğrafı, gelen tepkilerin ardından yeniden internet sitesine koydu.

Adalet Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "New York Güney Bölgesi, Başkan Trump'ın yer aldığı bir görseli mağdur haklarının korunması amacıyla olası ek inceleme için belirledi" ifadesini kullandı.

Açıklamada, görselin tedbir amaçlı kaldırıldığı, inceleme sonucunda fotoğrafta Epstein mağdurlarının yer aldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtilerek, herhangi bir değişiklik ya da sansür olmaksızın görselin yeniden yayımlandığı kaydedildi.

Fotoğrafın kaldırılması, Kongredeki Demokratların tepkisine yol açtı.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesinin Demokrat üyeleri, X'ten yaptıkları ortak paylaşımda, "Epstein dosyalarındaki ve Donald Trump'ı içeren bu fotoğrafın Adalet Bakanlığı tarafından kaldırıldığı görülüyor. Başsavcı Pam Bondi, bu doğru mu? Başka neler gizleniyor?" ifadelerine yer verdi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie de dosyaların yayımlanma sürecinin ele alınış biçimi nedeniyle Adalet Bakanlığı yetkililerinin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu fotoğraf, Epstein'in masa ve dolaplarında bulunan eşyaları gösteren kolajın parçasıydı. Görsellerden birinde Trump'ın bir grup kadınla birlikte yer aldığı, diğerinde ise Trump ve eşi Melania Trump'ın, Epstein ve eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile görüldüğü bir fotoğraf bulunuyordu.

Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde 16 dosya kaldırılmıştı

ABD'de birçok medya kuruluşu, Trump'ın fotoğrafları da dahil 16 dosyanın Adalet Bakanlığı internet sitesinden kaldırıldığını bildirmişti.

Adalet Bakanlığı ise yanıt olarak "Ek bilgiler aldıkça yasalara uygun olarak fotoğraflar ve diğer materyaller incelenmeye ve gerektiğinde sansürlenmeye devam edecektir" açıklamasını yapmıştı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein dosyalarında, Trump'a ait ne kadar materyal varsa hepsinin yayınlanacağını belirtmişti.