Epstein, iklim krizini nüfus kontrolü yöntemi olarak görüyordu

Epstein dosyalarındaki e-posta yazışmalarından derlenen bilgilere göre, ana akım iklim bilimini defalarca sorgulayan ABD'li milyarder, iklim değişikliğini nüfus kontrolü yöntemi olarak gördüğünü ortaya koyan söylemlerde bulunuyor.

2013 ve 2016 yılları arasında yazılan e-postalarda Epstein, o dönemde Arizona Eyalet Üniversitesi Origins (Köken) Projesi direktörü olan fizikçi Lawrence Krauss ve yapay zeka ve bilinç çalışmalarıyla tanınan bilişsel bilimci Joscha Bach ile yazıştı.

Yazışmalar, Ocak 2013’te Krauss'un Epstein’a New York Times'ta yayımlanan, politikacıların, iklim değişikliği ve nükleer tehditler konusunda bilim insanlarının uyarılarını ciddiye almaları gerektiğine dair bir köşe yazısını göndermesiyle başladı.

Epstein, yanıtında bu görüşlere tam katılmadığını ama Krauss'un kararlarını destekleyeceğini söylerken, Krauss'un yanıtı "Her zamanki gibi iyi bir arkadaşsın." oldu.

"Orman yangınları türler için potansiyel olarak iyi bir şey"

Temmuz 2016'daki bir yazışmada ise Epstein, "Belki de iklim değişikliği aşırı nüfusla başa çıkmak için iyi bir yoldur. Orman yangınları türler için potansiyel olarak iyi bir şey." ifadelerini kullandı.

Toplumun daha az üretken üyelerini destekleme zorunluluğu olmadığını öne süren Epstein, şöyle devam etti:

"Çok fazla insan var, bu yüzden yaşlıların ve güçsüzlerin toplu olarak idam edilmesi mantıklı görünüyor. Herkesin bir gün ölecek olması temel bir gerçek olduğuna göre, 'Neden daha erken olmasın?' diye sormak imkansız hale geliyor. Eğer beyin kullanılmayan nöronları ortadan kaldırıyorsa, toplum neden onların eş değerlerini korumaya devam etsin?"

Yanıltıcı iklim iddiaları

1988'de Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) kurulmasından ve 1990’daki Birinci Değerlendirme Raporu'ndan beri insan kaynaklı iklim değişikliği yaygın kabul görürken, Epstein’in iklim değişikliğini inkar eden içerikler paylaştığı ve uzun vadeli trendleri sorguladığı görüldü.

Epstein, iklim trendlerini doğru şekilde değerlendirmek için onlarca yıllık veriye ihtiyaç olduğunu öne sürdü ve Palm Beach'te (ABD Başkanı Donald) Trump çevresiyle birlikte yaptığı sohbetlerde küresel ısınmanın çözülebilir bir sorun olup olmadığını şüpheyle karşıladığını aktardı.

Krauss'a "Nobel ödüllü fizikçi küresel ısınma sahtekarlığını alt üst ediyor" başlıklı bir YouTube videosu gönderen Epstein, yükselen karbondioksit seviyelerinin bitkilere fayda sağladığı yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

Krauss, ünlü fizikçi Freeman Dyson'ın da benzer fikirler dile getirdiğine işaret ederek, yüz milyonlarca yıl önce görülen daha yüksek karbondioksit seviyelerinin belirli türlerdeki çok büyük bitkileri desteklediğini ve Dyson'ın artan karbondioksiti bitki örtüsü için temelde "iyi bir gübre" gibi gördüğünü hatırlattı. Ancak bunun hemen ardından Krauss, alaycı bir şekilde “Arktik’te daha fazla mısır mı yetişecek? Arktik’te daha fazla mısıra gerçekten ihtiyacımız var mı?” sorularını yöneltti.

Epstein, Güney Kutbu'nun gerçekten soğuyup buz kazanıp kazanmadığını sorgularken Krauss, Epstein'i verileri cımbızla çekmekle itham ederek, "Batı Antarktika’nın buz tabakası benzeri görülmemiş bir hızla eriyor ve tamamen kaybolursa küresel deniz seviyelerine yaklaşık bir metre ekleyebilir." diye ekledi.

Yazışmalarda Krauss'un seçilmiş anlık verilere karşı uzun vadeli verilerin önemini vurguladığı, ayrıca ton başına yaklaşık 100 dolara mal olan atmosferden karbondioksit yakalama teknolojilerinin maliyetine dikkati çekerek bunun yerine karbon vergisi uygulamasını savunduğu görüldü.