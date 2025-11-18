Epstein skandalı Harvard'a sıçradı: Eski rektör Summers, kamu görevlerinden istifa ediyor

Summers, CBS News'e yaptığı yazılı açıklamada, "Eylemlerimden dolayı utanç duyuyorum. Epstein ile iletişimi sürdürme yönündeki yanlış kararımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı.

"Kamu görevlerinden çekiliyorum"

Yürüttüğü tüm kamu görevlerinden çekileceğini belirten Summers, akademik görevlerine ise devam edeceğini aktardı.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin geçen hafta kamuoyuyla paylaştığı belgeler arasında yer alan e-postalar, Summers ile Epstein'ın sık sık akşam yemeklerinde bir araya geldiğini ortaya koydu.

Summers, eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde Hazine Bakanı, Barack Obama döneminde ise Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü olmuştu.

Harvard Üniversitesi Rektörü olarak 2001-2006 yıllarında görev yapan Summers, halen üniversitede profesörlük görevini sürdürüyor.

Olay

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.