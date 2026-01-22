Epstein soruşturması | Clinton çifti ifade vermemekle suçlanıyor

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Clinton çiftinin soruşturmada ifade vermeyi reddetmesi üzerine "mahkemeye itaatsizlik"ten yargılanmaları konusunda oylama yaptı.

Mahkemeye itaatsizlik

Oylamada ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton 8'e karşı 34 oyla, eşi ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise 15’e karşı 28 oyla "mahkemeye itaatsizlik"ten suçlu bulundu. 26 Cumhuriyetçi, 18 Demokrat üyenin bulunduğu komitede, suçlama karar tasarılarında Demokrat Kongre üyelerinin Clinton çifti aleyhine oy kullanması dikkati çekti.

Komitenin bu kararı, mahkemeye itaatsizlik bulgularının olası kovuşturma için ABD Adalet Bakanlığı'na sevk edilip edilmeyeceğine ilişkin Temsilciler Meclisi salonunda yapılacak oylamanın yolunu açıyor.

Hapis cezası var

Kongre tarafından yapılan soruşturmalarda ifade çağrısına itaatsizlik, bir yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Bill ve Hillary Clinton çifti, 13 Ocak'ta, Epstein davasına ilişkin Kongre'de yürütülen soruşturmada kendilerine gönderilen celbe uymayacaklarını ve ifade vermeye gitmeyeceklerini açıklamıştı.

Denetim Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Comer de Clinton çiftinin ifade vermeye gelmemesine karşın "Kongre'ye itaatsizlik" suçlamasıyla dava açacağını bildirmişti.